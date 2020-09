Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Wersen, Fahrradfahrer verletzt

Lotte-Wersen (ots)

Am Freitag (25.09.) hat es an der Kreuzung Teichweg/Atterstraße gegen 08.40 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 16-jähriger Fahrradfahrer fuhr auf dem linksseitigen Radweg an der Atterstraße in Richtung Lotte. Dieser Radweg ist für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Als er im Kreuzungsbereich war, bog ein schwarzer Pkw aus dem Teichweg nach rechts in die Atterstraße ein, Fahrtrichtung Büren. Um eine Kollision zu vermeiden wich der 16-Jährige dem Auto aus, verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei verletzte sich der Jugendliche leicht. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den gestürzten Radfahrer oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

