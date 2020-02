Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gruppe Jugendlicher stiehlt Kindern Geld unter Androhung von Gewalt

Dormagen (ots)

Die Kripo in Dormagen ermittelt derzeit wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung gegen sieben derzeit noch unbekannte Jugendliche, die am Freitag (14.02.), gegen 16:15 Uhr, Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren zur Herausgabe von Geld genötigt haben sollen. Das Geschehen spielte sich am Aufzug der Einkaufgalerie an der Kölner Straße ab. Als die Polizei gegen 18 Uhr hinzugerufen wurde, berichteten die Kinder, dass einige der Jugendlichen mit Gewalt gedroht und Geld gefordert hätten. Sie hätten daraufhin eine geringe Summe Kleingeld ausgehändigt, woraufhin die Täter mit ihrer Beute flüchteten.

Die Kripo ermittelt nun zur Identität der sieben Tatverdächtigen. Von einem männlichen Jugendlichen liegt folgende Beschreibung vor: Der Junge, mit mutmaßlichem Migrationshintergrund, ist von normaler Statur, hat schwarze gelockte Haare, die an den Seiten kurz rasiert sind und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans. Hinweise von Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

