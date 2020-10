Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Brandstiftungen

Horstmar (ots)

Nach mehreren in Brand gesetzten Mülltonnen und Müllsäcken hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. So wurde der Polizei am Montag (28.09.2020) gemeldet, dass Unbekannte am Samstagmorgen (26.09.2020) zwischen 03.30 und 04.45 Uhr zwei Müllsäcke im Hinterhof eines Hauses in der Schulstraße in Brand gesteckt haben. Die Säcke standen oder lagen direkt an einer Holzverkleidung, die eine Gasflasche umgibt. Die Holzverkleidung hatte ebenfalls Feuer gefangen. Auch ein Feuerlöscher, der an der Stelle lag, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte von einem Bewohner des Hauses, in dem sich mehrere vermietete Wohnungen befinden, gelöscht werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. In der Nähe hat es in den vergangen Tagen bereits zweimal gebrannt, an der Graf-Bernhard-Straße brannten ein Müllsack (Dienstag, 22.09.2020) sowie Mülltonnen (Samstag, 26.09.2020) an der Eingangstür eines Wohnhauses. Ob ein Zusammenhang zwischen den Brandfällen besteht, ist bisher nicht klar. Die Ermittlungen zur Brandursache und möglichen Tätern dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell