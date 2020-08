Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pkw entwendet

Arnsberg (ots)

Bei einem privaten Verkaufsgespräch entwendete ein bislang unbekannter Täter einen grünen BMW 530d. Am Sonntag gegen 16.15 Uhr trafen sich der Verkäufer sowie der vermeintliche Käufer auf dem Karolingerweg. Gemeinsam fuhren die beiden Männer eine Probefahrt mit dem BMW. Anschließend schaute sich der Täter das Auto von außen an. Hierbei stieg der Mann plötzlich auf den Fahrersitz und fuhr los. Er flüchtete in Richtung Sleperstraße. Täterbeschreibung: Männlich, etwa 30 Jahre, circa 1,75 Meter groß, südländisches Aussehen, schwarze Haare, Seiten rasiert und zu einem kleine Dutt gebunden, weißes T-Shirt, weiße Hose Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen BMW 530d in grün-metallic, Baujahr 2002. Kennzeichen HSK-BT555. Gegen 16.30 Uhr meldete eine Tankstelle in Oeventrop einen Tankbetrug. Ohne zu bezahlen war ein Fahrer nach dem Tanken vom Tankstellengelände geflüchtet. Aufgrund der Beschreibung handelte es sich hierbei vermutlich um den Autodieb mit dem entwendeten BMW. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

