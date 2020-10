Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 12. Oktober 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Verkehrsunfallflucht, Hinweise gesucht

Freitag, 09.10.2020, zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr

Am Freitag, 09.10.2020, zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr, stieß in der Jasperstraße in Schöppenstedt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rückwärtsausparken gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellten VW Tiguan und beschädigte diesen an der Fahrertür. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinem Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um ein silbernes Fahrzeug gehandelt haben da silberner Fremdlack gesichert werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

