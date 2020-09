Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200922.3 Itzehoe: Einbruchdiebstahl in Pflegeheim

Itzehoe (ots)

Am letzten Wochenende ist es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Pflegeheim in Itzehoe gekommen.

Zwischen dem 19. Und dem 21. September haben unbekannte Täter das Pflegeheim am Langen Peter widerrechtlich betreten. Man hat sich dann Zutritt zum Verwaltungsbereich verschafft. Hier entwendeten die Diebe mehrere Datenträger und einen Kleinstbetrag an Bargeld. An einer weiteren Tür versuchten sich die Eindringlinge vergeblich, richteten dabei aber erheblichen Sachschaden an. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bei der Kriminalpolizei Itzehoe unter 04821 / 602-0.

Jochen Zimmermann

