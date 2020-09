Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200922.2 Itzehoe: Unbekannte beschmieren Schulgebäude

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Itzehoe die Außenfassade eines Schulgebäudes mit Farbe beschmiert. Der dadurch entstandene Schaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 15.00 Uhr, bis Samstag, 17.00 Uhr, begaben sich Sprayer auf das Schulgelände der Außenstelle der Wolfgang-Borchert-Schule in der Schulstraße. Am Mauerwerk hinterließen sie mit schwarzer Farbe die drei Schriftzüge GÖRK, JOKOPOLDS und EPILOGUE in deutlich sichtbarer Größe.

Wer für die Schmierereien verantwortlich ist, ist bisher unklar. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020.

Merle Neufeld

