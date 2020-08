Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tätlicher Angriff mit Dolch

Landstuhl (ots)

Nach einem vorausgegangenen Streit in einer Shisha-Bar stach ein 28-Jähriger aus Landstuhl am frühen Samstagmorgen dem Geschädigten mit einem dolchähnlichen Messer in den Oberschenkel. Der Täter konnte an der Tatörtlichkeit durch die eingesetzten Beamten zunächst nicht angetroffen werden, wurde jedoch im Nachgang ermittelt. Die kleine Stichverletzung bei dem männlichen Geschädigten bedurfte lediglich einer ambulanten Behandlung. |pilan

