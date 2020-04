Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Polizei sucht Besitzer eines gestohlenen Schildes

Gronau-Epe (ots)

Sichergestelltes Diebesgut versucht die Polizei ihrem ursprünglichen Besitzer zuzuordnen. Ein Holzschild der Marke "Ernstings family" mit der Aufschrift "Welcome" ist vermutlich am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Bereich des Harmskamp / Gasstraße entwendet worden. Der Eigentümer oder Zeugen mögen sich bitte an das Kriminalkommissariat Gronau wenden: Tel. (02562) 9260.

