Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 13. Oktober 2020:

Peine (ots)

Peine: Fahrzeugteile aus PKW entwendet

Sonntag, 11.10.2020, 18:00 Uhr, bis Montag, 12.10.2020, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten nach Einschlagen der Beifahrerscheibe in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen zum Parken im Weidenweg in Peine abgestellten PKW BMW 5er. Nach offensichtlich fachmännischem Ausbau wurden Airbags, der Bordcomputer sowie die Sitzbank entwendet. Der Schaden dürfte zirka 5000 Euro betragen. Hinweise an die Polizei in Peine unter: 05171 / 999-0.

Wendeburg: mehrere Sachbeschädigungen durch Graffitischmierereien

Sonntag, 11.10.2020, bis Montag, 12.10.2020

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschmierten bislang nicht ermittelte Täter drei Garagentore in der Straße Am Osterberg und drei Garagentore in der Dorfstraße mit diversen Schriftzügen. Zudem wurden zwei in der Straße Am Betonwerk und in der Straße Am Osterberg abgestellte PKW beschmiert. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: Pedelec Fahrerin nach Sturz leicht verletzt

Montag, 12.10.2020, gegen 17:00 Uhr

Um einen Zusammenstoß mit einem von einem Grundstück in der Falkenberger Straße in den fließenden Verkehr einfahrenden PKW zu verhindern, bremste eine bevorrechtigte 50-jährige Pedelec Fahrerin aus Peine ihr Pedelec stark ab und kam auf regennasser Fahrbahn zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich die 50-Jährige leicht. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro, eine Kollision mit dem einfahrenden PKW erfolgte nicht.

Peine: Einbruch in Restaurant, Bargeld aus Tresor entwendet

Montag, 12.10.2020, zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen am Montagmorgen, zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr, nach Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Restaurants in der Heinrich-Hertz-Straße in Peine ein. In den Räumlichkeiten wurde ein hierin befindlicher Tresor angegangen und mittels Werkzeugeinsatz geöffnet. Aus dem Tresor wurde ein vorgefundener Bargeldbetrag in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise: 05171 / 999-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Pressestelle

Frank Oppermann

Telefon: 05341 / 1897 104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell