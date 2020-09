Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Kirchhundem (ots)

Am Sonntag, den 13.09.2020, gegen 12:30 Uhr befuhr ein 38-jähriger Motorradfahrer die L553 vom Rhein-Weser-Turm kommend in Fahrtrichtung Oberhundem. Im Bereich einer Rechtskurve geriet der Wuppertaler aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw aus Dortmund. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000EUR.

