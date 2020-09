Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junger Kradfahrer verletzt

Attendorn (ots)

Am Freitag, dem 11.09.2020 kam es gegen 14:40 h in der Ortschaft Eichen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw sowie eines Leichtkraftrades. Ein 17-jähriger Kradfahrer befuhr die Listertalstraße in Fahrtrichtung Windebruch. Eine ihm engegenkommende 18-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte nach links in die Straße Im Siepen abzubiegen und übersah dabei den Gegenverkehr. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Olpe zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

