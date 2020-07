Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Fahrzeugscheiben in Leonberg eingeschlagen und Bohrhammer gestohlen; 26-Jähriger beleidigt in Sindelfingen Polizisten bei Kontrolle

Ludwigsburg

Leonberg-Eltingen: Fahrzeugscheiben eingeschlagen und Bohrhammer gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter schlug zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 6:00 Uhr, die Scheiben dreier Firmenfahrzeuge in der Hertichstraße in Leonberg-Eltingen ein. Aus einem Fahrzeug wurde ein Bohrhammer der Marke HILTI im Wert von etwa 1.000 Euro gestohlen. Der verursachte Sachschaden wird auf insgesamt etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605 0 entgegen. (sh)

Sindelfingen: 26-Jähriger beleidigt Polizisten bei Kontrolle

Mehrere Polizeibeamte des Polizeireviers Sindelfingen führten am Freitag gegen 10:30 Uhr in der Böblinger Straße in Sindelfingen eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Ein 26-jähriger Fußgänger überquerte trotz des fließenden Verkehrs auf Höhe der Beamten die Straße. Als er von einem der Polizisten darauf hingewiesen wurde, er solle beim nächsten Mal einen Fußgängerüberweg benutzen, reagierte er aggressiv und verbal ausfällig gegenüber den Beamten. Als er mit den Fäusten drohend erhoben auf die Einsatzkräfte zuging, legten diese ihm Handschließen an. Dabei wehrte er sich und beleidigte die Polizisten erneut. Der Mann wurde anschließend zum Polizeirevier gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ man ihn vor Ort. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. (sh)

