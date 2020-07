Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Wehrlosem Mann Smartphone in U6 gestohlen; Ludwigsburg: Unfallflucht im Kaufland-Parkdeck

Ludwigsburg

Gerlingen: Wehrlosem Mann Smartphone in U6 gestohlen

Den epileptischen Anfall eines 34-Jährigen hat ein unbekannter Täter ausgenutzt und am Donnerstag gegen 16:00 Uhr in einem Zug der U6 Richtung Gerlingen zwischen den Haltestellen Bergheimer Hof und Siedlung dessen Smartphone Samsung Galaxy S10 Plus gestohlen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Dieb geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0, zu melden.

Ludwigsburg: Unfallflucht im Kaufland-Parkdeck

Auf dem oberen Parkdeck, des Kaufland-Marktes an der Schwieberdinger Straße hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag zwischen 08:15 und 09:45 Uhr einen dort abgestellten Audi A3 vorne rechts angefahren und einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro angerichtet. Dessen ungeachtet entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet um Hinweise.

