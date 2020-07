Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: 81-Jährige in Leonberg schwer gestürzt - Polizei sucht Tatverdächtigen nach Unfallflucht; 17-Jähriger auf Spritztour ohne Führerschein provoziert Polizisten in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: 81-Jährige schwer gestürzt - Polizei sucht Tatverdächtigen nach Unfallflucht

Das Polizeirevier Leonberg hat Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen, nachdem eine 81-Jährige am Donnerstag gegen 15:05 Uhr in der Eltinger Straße in Leonberg-Eltingen schwer stürzte. Die Seniorin überquerte die Eltinger Straße gerade zu Fuß, als sich ein VW aus Richtung des Leonberger Zentrums kommend in Fahrtrichtung Leonberger Altstadt näherte. Das Fahrzeug musste wegen der Seniorin abbremsen und vermutlich aufgrund dieser Umstände gereizt hupte der Fahrer. Die 81-Jährige erschrak sich hierdurch so sehr, dass sie über die nahegelegene Bordsteinkante stolperte und in der Folge mit dem Kopf schwer auf den Asphalt stürzte. Der VW-Fahrer fuhr weiter ohne sich um die Frau zu kümmern. Die Polizei wurde über eine Zeugin verständigt, aber eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Wagen war nicht erfolgreich. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die schwerverletzte Rentnerin und brachte sie in ein Krankenhaus. Vom Fahrzeug und den Insassen ist folgendes bekannt: Es soll sich um einen VW, evtl. Transporter (T-Modell) der Baujahre 2012 bis 2016, handeln. Der Wagen war weiß, mit blauen Akzenten oder Werbeslogans an der Fahrzeugseite. Eventuell handelte es sich auch um ein Firmenfahrzeug. Der VW soll auch ein Böblinger Kennzeichen (BB) gehabt haben. Im Fahrzeug sollen zwei männliche Personen mittleren Alters mit hellen Haaren gesessen haben. Das Polizeirevier Leonberg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07152 605 0 entgegen. (sh)

Sindelfingen: 17-Jähriger auf Spritztour ohne Führerschein provoziert Polizisten

Was sich der 17-Jährige genau dachte, als er am Donnerstag gegen 22:00 Uhr in der Umberto-Nobile-Straße in Sindelfingen neben einem Streifenwagen den Motor eines BMW lautstark aufheulen ließ, bleibt wohl ein Rätsel. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich sein Alter heraus, dass er keinen Führerschein besaß und das Auto von einem Verwandten ohne dessen Wissen für eine Spritztour entwendet hatte. Er darf sich nun wegen diverser Delikte verantworten. (sh)

