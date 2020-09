Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: In Schlangenlinien unterwegs

Attendorn (ots)

Eine in Schlangenlinien fahrende Frau fiel einer Streifenwagenbesatzung am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in Attendorn auf. Die Beamten hielten die 47-Jährige an und stellten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 0,8 Promille. Da Ausfallerscheinungen vorlagen, behielten die Beamten den Führerschein ein. Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus Attendorn entnommen, eine entsprechende Anzeige erfolgte durch die Polizisten.

