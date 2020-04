Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Aufbruch Waschautomat in Waschhalle

Bernkastel-Kues (ots)

Am Montag, den 27.04.2020, kam es in der Gewerbestraße 1 in Bernkastel-Kues gegen 03:50 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Nach bisherigen Ermittlungen haben zwei unbekannte männliche Täter die Waschhallen der Firma "beWashed - Die Waschprofis" in Bernkastel-Kues betreten und brachen hierbei einen der dort angebrachten Waschautomaten auf.

Sie entwendeten die darin enthaltenen Tageseinnahmen und flüchteten anschließend entlang der Gewerbestraße in Richtung Zylinderhaus/ Oil Tankstelle.

Kurz vor ihrer Flucht wollte einer der Täter noch einen weiteren Automaten aufbrechen. Hierbei wurde er allerdings durch den Bewegungsmelder eines Scheinwerfers abgeschreckt.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeber zu den Tätern werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der 06531/ 95270 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM Trier

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues



Telefon: 06531 9527-0

Telefax: 06531 9257-50

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell