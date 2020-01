Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikte; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Trunkenheitsfahrt; erfolgreiche Vermisstenfahndung; Brand; Pkw-Aufbruch

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag erlitten, als ihm eine Autofahrerin die Vorfahrt genommen hat. Die 23-Jährige war um 17.15 Uhr mit ihrem VW Lupo von der Pfählerstraße in die vorfahrtsberechtigte Neuffener Straße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden und in Richtung Ulmer Straße fahrenden 58 Jahre alten Radfahrer. Der Mann musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 3.000 Euro. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Betrunken unterwegs

Einen erheblich alkoholisierten Autofahrer haben Beamte des Verkehrsdienstes Esslingen am Sonntagabend aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hatten in der Stuttgarter Straße eine Kontrollstelle eingerichtet, wo der 48-jährige Pkw-Lenker gegen 22.10 Uhr angehalten wurde. Bei der Kontrolle schlug den Einsatzkräften starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,6 Promille, weshalb beim Fahrer eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Er wird wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht. (ak)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Zwei Fahrzeuge aufeinander geschoben

Weil er betrunken am Steuer seines Pkw saß, hat ein 49-jähriger Autofahrer am Sonntagabend, kurz vor 23 Uhr, in der Bruckenackerstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann fuhr mit seinem VW Golf zunächst auf einen stehenden VW Transporter auf. Durch den Aufprall wurde dieser noch auf einen dahinter geparkten Ford Fiesta geschoben. Zunächst flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle, kehrte aber später wieder zurück. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,4 Promille. Der Fahrer musste nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (ak)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Altpapiercontainer angezündet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen Unbekannten, der am Sonntagmittag einen Papiermüllcontainer an der Schule in der La Souterrainer Straße angezündet hat. Gegen 16 Uhr wurde der Brand von einer Lehrerin, die sich im Schulgebäude aufhielt, entdeckt, die sofort die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmierte. Der Brand des Kunststoffcontainers hatte bereits auf vier danebenstehende Container und auf die Hausfassade des Schulgebäudes übergegriffen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften rasch vor Ort war, konnte die Flammen schnell löschen und so ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Der durch den Brand entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 80.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nach Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Schule verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Telefon 0711/7091-3. (cw)

Nürtingen (ES): Jugendlichen beraubt (Zeugenaufruf)

Nach drei etwa 20 Jahre alten Männern fahndet die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, nach einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag in der Unterführung vom Zentralen Omnibusbahnhof in Richtung Plochinger Straße ereignet haben soll. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher war gegen 15.40 Uhr vom Gleisbereich durch die Unterführung in Richtung Busbahnhof unterwegs, als er seinen Angaben zufolge von dem Trio angesprochen und nach Kleingeld gefragt wurde. Nachdem er dies verneinte, soll er von den Unbekannten zunächst beleidigt worden sein, worauf er in Richtung der Unterführung am Saubach weglief. Dort wurde er von den drei Männern eingeholt und eingekreist. Einer der Täter bedrohte ihn verbal und forderte ihn zur Herausgabe seiner Barschaft auf. Als der Jugendliche seine Geldbörse hervorholte, wurde ihm diese entrissen. Mit einem kleineren Bargeldbetrag flüchteten alle drei in Richtung Plochinger Straße. Einer der Täter wird als etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, von dunklem Teint und mit einem Bartflaum an der Oberlippe beschrieben. Er hatte kurzgeschnittene, schwarze Haare und war mit einer braunen Stoffjacke bekleidet. Der zweite Unbekannte soll etwa 185 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte braune Haare und trug eine dunkle Wintermütze. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke und einer Jeanshose. Beide sprachen deutsch ohne Akzent. Vom dritten Täter liegt keine Beschreibung vor. Hinweise bitte an die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0 oder das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. (cw)

Owen (ES): In Gartenhaus eingebrochen

In ein Gartenhaus im Gewann Im Säubad ist ein Unbekannter zwischen Freitag, zwölf Uhr, und Sonntag, 14.50 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und durchwühlte im Anschluss die Gartenlaube. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Plochingen (ES): Gaststätte überfallen (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann, der am frühen Sonntagabend eine Gaststätte in der Zehntgasse überfallen hat, fahndet die Kriminalpolizeidirektion Esslingen. Gegen 17.30 Uhr kam der maskierte Unbekannte in die Gaststätte, bedrohte die Inhaberin mit einem Messer und forderte Bargeld. Offensichtlich reagierte die Frau nicht schnell genug, sodass er sich selbst aus einer Schublade an der Theke den Bedienungsgeldbeutel griff, diesen in eine mitgebrachte Tasche steckte und zu Fuß über die Zehntgasse, Häfnergasse und in Richtung der Parkplätze flüchtete. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung, in die neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief bislang ergebnislos. Der Räuber wird als etwa 170 Zentimeter groß und von dicklicher Figur beschrieben. Er trug eine schwarze Maske mit Mundöffnung und Sehschlitzen, schwarze Handschuhe, einen weißen Kapuzenpullover und eine dunkle Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizeidirektion zu melden. (cw)

Tübingen (TÜ): Handtasche aus Pkw gestohlen

Eine sichtbar auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche hat am Sonntagabend in der Derendinger Allee einen Dieb angelockt. Zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr schlug ein Unbekannter eine Scheibe an dem auf dem Parkplatz des dortigen Gymnasiums geparkten VW Touran ein und griff sich die Handtasche. Mit dem darin enthaltenen kleineren Bargeldbetrag und diversen persönlichen Dokumenten machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Feldscheunen aufgebrochen

Gleich fünf Scheunen im Gewann Reischen hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgebrochen. Zwischen 16 Uhr und 10.30 Uhr hebelte der Einbrecher jeweils die Tore auf und durchsuchte die Scheunen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Zu schnell in die Kurve gefahren

Glück im Unglück hatte ein junger Autofahrer am Sonntagvormittag, als er einen Überschlag mit seinem Fahrzeug nahezu ohne Blessuren überstanden hat. Der 25-Jährige befuhr kurz nach zehn Uhr mit seinem Renault Clio die B 27 von Tübingen herkommend in Richtung Stuttgart. An der Anschlussstelle Lustnau fuhr der Mann mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn in die Kurve der Ausfahrt. Hierbei brach ihm das Heck seines Wagens aus. Beim Gegenlenken kam der Fahrer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich einmal. Im Anschluss blieb der Renault auf den Rädern stehen. Der 25-Jährige gab an, unverletzt geblieben zu sein. Vorsorglich wurde er vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug musste geborgen werden. An dem älteren Clio war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstanden. (ms)

Tübingen/Rottenburg-Wurmlingen (TÜ): Vermisste Person lebend aufgefunden

Erfolgreich verlaufen ist eine Fahndung nach einem 43-jährigen, in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Mann, der am Sonntagabend, nach 21 Uhr, in Tübingen vermisst gemeldet worden war. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen, an denen neben mehreren Streifenwagenbesatzungen zeitweise auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, fiel Einsatzkräften des Polizeireviers Rottenburg in den Weinbergen am Südhang der Wurmlinger Kapelle leichter Lichtschein auf. Bei der Überprüfung trafen sie den Vermissten gegen 4.30 Uhr an einem kleinen Lagerfeuer leicht verletzt an. Der Mann wurde in eine Fachklinik eingeliefert. (ak)

Ratshausen (ZAK): Gegen Baum geprallt

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den Ermittlungen des Polizeireviers Balingen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der K 7110 zwischen Ratshausen und Hausen am Tann gewesen sein. Eine 27-Jährige war gegen 22.20 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der Kreisstraße von Ratshausen in Richtung Hausen am Tann unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie auf der glatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leipfosten und knallte zunächst gegen einen Baum. Von diesem Baum wurde der Wagen abgewiesen, dreht sich und kam letztendlich an einer Leitplanke im Graben zum Stehen. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. An ihrem völlig demolierten Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 10.000 Euro beziffert wird. Er musste anschließend abgeschleppt werden. (cw)

