POL-RT: Einbrüche, Unfall mit Reiterin, Einsatz wegen stechendem Geruch, Seniorin betrogen, Sachbeschädigungen, Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern

Walddorfhäslach-Walddorf (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Schützenstraße ist am Samstag ein Unbekannter zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr eingebrochen. Der Täter hebelte ein Fenster im Untergeschoss auf und durchwühlte in mehreren Räumen Schränke und Schubladen. Dabei wurde ein kleiner Bargeldbetrag entwendet. Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung vor Ort.

Pliezhausen-Rübgarten (RT): Einbruch in ein Wohnhaus

Am Samstagabend ist der Polizei ein Einbruch im Ortsteil Rübgarten gemeldet worden. Ein Unbekannter gelangte zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 00.30 Uhr, durch das Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in der Hellestraße und machte sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen. Der Täter konnte unerkannt mit einer Uhr flüchten. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit mehreren Hundert Euro. Die Spuren wurden durch die Kriminaltechniker gesichert.

Filderstadt (ES): Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern (Zeugenaufruf)

Am Samstagnachmittag ist es auf der Reutlinger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und den Insassen eines Pkw Dacia gekommen. Gegen 14.00 Uhr befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Dacia von Bonlanden kommend in Richtung Sielmingen. An der Kreuzung Bonländer Hauptstraße/K1225 fuhr ein Fahrradfahrer bei Rotlicht der Lichtzeichenanlage vor dem Dacia vorbei, wodurch es beinahe zu einem Unfall kam. Der Dacia-Fahrer fuhr weiter in Richtung Sielmingen und hielt auf der Reutlinger Straße an einem Feldweg an, um auf den nachfolgenden Radfahrer zu warten. Er sprach daraufhin den Radler auf sein Fehlverhalten an. Dieser verletzte den 69-Jährigen unvermittelt mit Faustschlägen. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel. Die 64-jährige Beifahrerin des Dacia wollte daraufhin ihrem Ehemann zu Hilfe kommen. Der Radfahrer schlug daraufhin auch auf die Frau ein und warf sie in den angrenzenden Acker. Im weiteren Verlauf ging der Radfahrer zum Pkw, nahm den Fahrzeugschlüssel und einen Geldbeutel und warf beide Teile auf das Feld. Anschließend entfernte sich der Radler von der Örtlichkeit. Beide Pkw-Insassen wurden leicht verletzt. Der Radfahrer ist circa 25-30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und schlank. Er hatte einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem blauen Trainingsanzug, zudem trug er eine Sportbrille mit gelben Gläsern. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/70913 um Zeugenhinweise.

Ofterdingen (TÜ): Pferd scheut - Reiterin schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Schwere Verletzungen zog sich eine 19-jährige Reiterin nach einem Sturz von ihrem Pferd am Samstagvormittag bei Ofterdingen zu. Die Tübingerin war mit ihrer Araberstute in Begleitung drei weiterer Reiterinnen in der Verlängerung der Friedrichstraße unterwegs. Hier kam den Reiterinnen ein Fahrradfahrer mit einem Liegerad entgegen. Dabei scheute das Pferd der 19-Jährigen, worauf sie stürzte. Bei dem Sturz zog sie sich Verletzungen zu, die in einer Klinik versorgt werden mussten stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste. Zur Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizei Zeugen und den Fahrer des Liegerades sich bei der Verkehrspolizei in Tübingen unter 07071/9728660 zu melden.

Tübingen (TÜ): Seniorin betrogen

Ein vermeintlicher Kriminalbeamter hat im Laufe des Freitags eine 76-Jährige aus Tübingen um einen größeren Geldbetrag betrogen. Der Betrüger meldete sich gegen 09.00 Uhr telefonisch bei der Frau und gab sich als angeblicher Kriminalbeamter aus. Mit der frei erfundenen Behauptung, dass in der Nachbarschaft ein älteres Ehepaar überfallen und ausgeraubt wurde, dabei auch der Name der Geschädigten gefallen und ihr Erspartes in Gefahr sei, erschlich sich der Betrüger das Vertrauen der Seniorin. Ihm gelangte dadurch zur Kenntnis, dass die Frau über eine höhere Summe Geld verfügte. Er brachte sie dazu, dass sie das Ersparte aus ihrem Bankschließfach nach Hause brachte. Dort übergab sie das Geld dann gegen 18.00 Uhr einer unbekannten Person. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt nochmals eindrücklich vor dieser Betrugsmasche.

Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern finden sie unter www.polizei-beratung.de

Tübingen-Lustnau (TÜ): Stechender Geruch in Mehrfamilienhaus (Zeugenaufruf)

Ein stechender Geruch in einem Mehrfamilienhaus hat am Samstag für einen Einsatz der Rettungskräfte in der Gertrud-Bäumer-Straße gesorgt. Ein Anwohner bemerkte gegen 17.30 Uhr den Geruch im Hausflur und verständigte die Polizei. Die anwesenden Bewohner wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Messungen der Feuerwehr ergaben keinen Hinweis auf die Substanz. Die Herkunft konnten nicht lokalisiert werden. Vorsorglich wurde das komplette Haus belüftet und die Bewohner durften kurze Zeit später wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Feuerwehr Tübingen war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, darunter ein spezieller Messtrupp, am Einsatzort. Der Rettungsdienst war mit sechs Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Vor Ort wurden 6 Personen ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Eine Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Bereits am Freitag wurden in Tübingen zwei ähnliche Vorfälle gemeldet. Hier wurden zwei Liegenschaften im Eichenweg und im Pappelweg in Mitleidenschaft gezogen. Dort wurde von außen ebenfalls eine unbekannte Flüssigkeit verspritzt. Da dies im Freien stattfand, wurde hier niemand verletzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 07071/9728660 zu melden.

Hechingen-Stetten (ZAK): Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen (Zeugenaufruf)

Zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Stetten gekommen. Von bislang unbekannten Tätern wurden an sieben geparkten Pkw jeweils der linke Außenspiegel abgetreten. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 1 400 Euro. Es wurden Spuren gesichert. Weitere Geschädigte sowie eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hechingen unter 07471/98800 in Verbindung zu setzen.

