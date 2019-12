Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zaun überfahren

Lingen (ots)

Am Montag kam es gegen 13:40 Uhr in Lingen zu einem Unfall. Der Fahrer eines Opel Zafira fuhr in den Kreisverkehr der Rheiner Straße/ Zum Heidhof aus Rheine kommend ein, als er im Kreisverkehr das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselte und somit geradeaus in den Zaun des Parkplatzes eines Geschäftes fuhr. Dabei beschädigte er die drei auf dem Parkplatz abgestellten Pkw. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Beifahrerin des Opel-Fahrers wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell