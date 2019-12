Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach schwerem Unfall gesucht

Papenburg (ots)

Wie bereits berichtet ist es am Samstag an der Straße Grader Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 52-jähriger Radfahrer wurde dabei sehr schwer verletzt und liegt nach wie vor auf Intensivstation. Er war gegen 1.30 Uhr mit seinem Pedelc in Richtung Am Vossberg unterwegs. Vor der Hausnummer 14 stieß er mit dem Kopf gegen einen dort abgestellten Baucontainer. Die Polizei sucht nun nach zeugen des Vorfalles. Insbesondere wird ein Paar gesucht, welches dem Verletzten an der Unfallstelle noch Hilfe geleistet hat oder Hilfe leisten wollte. Hinweise werden unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg entgegengenommen.

siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/4461572

