Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Einbruch, Brand, Streit

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Einbruch

Unbekannte Täter sind am Freitagabend gegen 19.45 Uhr in eine Einliegerwohnung im Wohngebiet Buckenbühl eingebrochen. Die Terrassentüre wurde aufgehebelt, sodass die Scheibe zersprang. Ob etwas entwendet wurde steht bislang nicht fest. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt.

Sonnenbühl (RT): Unfall unter Einfluss berauschender Mittel

Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am frühen Samstagmorgen in Sonnenbühl ereignet. Gegen 00.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Polo-Lenker die Zünderstraße im Ortsteil Undingen. Hierbei prallte er gegen einen rechts am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Ford. Bei der Unfallaufnahme konnten beim Verursacher Anhaltspunkte für vorherigen Drogen- sowie Alkoholkonsum festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Pkw des Verursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 19.000 Euro. Der Unfallverursacher sowie sein Beifahrer blieben unverletzt.

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Am Freitagabend ist es auf der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke in Esslingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem es glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen gab. Zu dem Unfall kam es, als eine 75-Jährige gegen 21.45 Uhr mit ihrem VW Golf die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke aus Richtung Esslingen-Weil kommend in Richtung Mettingen befuhr. Zur gleichen Zeit verließ ein 53-jähriger Göppinger mit seinem Mercedes die B 10 an der Anschlussstelle Esslingen-Weil. Im weiteren Verlauf wollte er an der Einmündung zur Hanns-Martin-Schleyer-Brücke nach rechts in Richtung Mettingen abbiegen. Er missachtete die Vorfahrt der 75-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Filderstadt (ES): Schlägerei im hinteren Busabteil

Heftig aneinandergeraten sind am Freitagabend gegen 20.10 Uhr zwei Männer im Bus der Linie 815 in Filderstadt-Bonlanden. Der Grund für die Auseinandersetzung dürfte im unflätigen Verhalten eines 48-jährigen Fahrgasts liegen, der in alkoholisiertem Zustand eine 20-jährige Mitfahrerin verbal belästigte. Ein 22-jähriger Fahrgast tolerierte dieses Verhalten nicht, geriet deshalb mit dem Alkoholisierten in Streit und verpasste diesem einen Schlag ins Gesicht. Beim 48-Jährigen wurde ein Alkoholwert von über zwei Promille gemessen.

Filderstadt (ES): Kind von Pkw erfasst

Stationär in Behandlung gekommen ist ein sechsjähriger Junge, nachdem er am Freitagnachmittag in Filderstadt die Schönbuchstraße querte, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Das Kind sprang gegen 17.00 Uhr hinter zwei geparkten Fahrzeugen hervor und stieß gegen einen Pkw Opel Corsa, der von einer 38-jährigen Frau gefahren wurde. Der Junge wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Tübingen (TÜ): Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Am Freitag ist es gegen 13.10 Uhr in der Fürststraße in Tübingen zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 19-Jährige wollte mit ihrem VW aus einer Parklücke ausparken und übersah hierbei den 31-jährigen Seat-Fahrer, welcher gerade von der Fürststraße in die Autenriethstraße abbog. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Gomaringen (TÜ): Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Nach einem Auffahrunfall sind am Freitagabend gegen 20.10 Uhr auf der Tübinger Straße die beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt worden. Ein 32-Jähriger wollte mit seinem Peugeot nach links in einen Hofraum abbiegen, was ein dahinterfahrender 37-jähriger Daimler-Fahrer zu spät erkannte und auf den Peugeot auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Frontschreibe des 37-Jährigen Daimler-Fahrer zum Teil zugefroren war und somit eine Sichtbeeinträchtigung bestand. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Meßstetten (ZAK): Brand

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Stadtteil Heinstetten aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen. Gegen 02.35 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin Flammen im Bereich der Hartheimer Straße. Die Feuerwehr konnte den Brand, der vermutlich im Bereich von Mülleimern ausbrach und auf eine angrenzende Thuja-Hecke sowie Holzpaletten übergriff, schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Timo Kirschmann, PvD - Tel. 07121 / 942 - 2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell