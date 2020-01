Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fassade eines Dienstgebäudes in Tübingen beschmiert

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Fassade des Polizeipostens Südstadt beschmiert (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Lorettoplatz den Eingangsbereich und die Fassade des Polizeipostens Tübingen-Südstadt mit schwarzer Bitumenfarbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Ob ein Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen im Industriegebiet in den vergangenen Tagen besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (cw)

