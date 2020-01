Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisstenfahndung nach 28 Jahre altem Mann

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES)/Albstadt (ZAK): Vermisstenfahndung nach 28 Jahre altem Mann (Zeugenaufruf)

Das Kriminalkommissariat Balingen sucht nach dem 28 Jahre alten Marius Christopher Mayer aus Albstadt, der seit Freitag, 17. Januar 2020, vermisst wird. Der Vermisste hatte sich am Freitag in Leinfelden-Echterdingen aufgehalten, war dort gegen 16 Uhr zuletzt im Bauweg gesehen worden und ist mit seinem schwarzen Mercedes weggefahren. Entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten kehrte er an diesem Tag nicht nach Hause zurück, worauf Angehörige tags darauf Vermisstenanzeige erstatteten. Noch immer fehlt von ihm jede Spur. Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen im Fildergebiet auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verliefen bislang ergebnislos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass Herr Mayer in eine hilflose Lage geraten sein könnte. Der Vermisste ist etwa 170 cm groß und korpulent. Er hat kurze, braune Haare und ist mit einer dunklen Hose und einer hellgrauen Jacke bekleidet. Er trägt blaue Sneakers mit weißer Sohle der Marke Sketchers. Herr Mayer ist mit einem schwarzen Mercedes ML 320, Kennzeichen BL-ZH 343 unterwegs.

- Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

- Wer kann Hinweise zu dem gesuchten schwarzen Mercedes geben?

Hinweise zu dem Vermissten oder zu dem gesuchten Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Albstadt, Telefon 07432/955-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

Hinweis an die Redaktionen: Ein Lichtbild der Vermissten wird Ihnen per Email übersandt.

