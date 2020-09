Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwer verletzte E-Bike Fahrerin

Wenden (ots)

Am 12.09.2020 kam es in Wenden-Altenhof auf der Adenauerstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines E-Bikes. Die 90-jährige E-Bike Fahrerin missachtete die Vorfahrt der 31-jährigen PKW Fahrerin aus Wenden. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, bei der die Seniorin über den PKW geschleudert wurde. Trotz ihres Fahrradhelmes wurde sie schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell