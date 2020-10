Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine: Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen

Peine (ots)

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es am heutigen Dienstag, 13.10.2020, gegen 15:15 Uhr, im Kreuzungsbereich Kreisstraße 71 / Landesstraße 321 in Folge Missachtung eines Stoppschildes zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw und drei verletzten Personen.

Eine 75-jähhrige Autofahrerin aus Wendeburg befuhr mit ihrem Opel Mokka, in rot, die Kreisstraße 71 aus Meerdorf kommend in Richtung in Woltorf und missachtete die Vorfahrt einer 46-jährigen Peinerin. Die Peinerin befuhr mit ihrem silberfarbenen Ford Fiesta die Landesstraße 321 aus Peine kommend in Richtung Wendeburg. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Aufgrund des Zusammenstoßes drehte sich der Pkw der Wendeburgerin und kippte letztlich auf die Fahrerseite. Die Fahrerin musste durch die eingesetzte Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Die beiden Fahrzeugführerinnen sowie der 53-jährige Beifahrer der Peinerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Während die Wendeburgerin zur ärztlichen Behandlung in das Klinikum Peine gebracht wurde, kamen die Insassen des Ford Fiesta in das Städtische Klinikum Braunschweig in der Holwedestraße. Neben drei Funkstreifenwagen der Polizei waren die Feuerwehr, 2 Rettungswagen, 1 Krankentransportwagen und ein Notarzt im Einsatz. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Schaden wird auf 12.000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel

Polizeikommissariat Peine

Dienstschichtleiter

Telefon: 05171 / 99 90

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell