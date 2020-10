Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 14. Oktober 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Autoantennen entwendet

Freitag, 09.10.2020, bis Montag, 12.10.2020

Am vergangenen Wochenende entwendeten bislang nicht ermittelte Täter von drei in der Leimkugelkstraße in Schöppenstedt zum Parken abgestellte PKW jeweils die abschraubbaren Antennenstäbe. Betroffen waren ein PKW Hyundai, ein Fiat sowie ein Citroen. Im gleichen Tatzeitraum wurde zudem ein Hausbriefkasten, welcher an einem Haus in der Straße Am Schützenplatz angebracht war, entwendet. Ein möglicher Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: 05332 / 946540

Sambleben: Autofahrer mit 2,15 Promille landet im Straßengraben

Dienstag, 13.10.2020, gegen 21:40 Uhr

Vermutlich weil er einem kreuzenden Wildtier ausweichen wollte, landete am Dienstagabend ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem Auto auf der Kreisstraße 11 im Bereich Sambleben im Straßengraben. Durch den Aufprall im Graben wurden der 24-jährige Fahrer sowie seine ebenfalls 24 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Der stark beschädigte PKW musste abgeschleppt werden.

Börßum: Mofa entwendet

Dienstag, 13.10.2020, zwischen 12:05 Uhr und 12:20 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, zwischen 12:05 Uhr und 12:20 Uhr, ein ungesichert im Bereich einer Baustelle an der Hauptstraße / Ecke Gartenstraße in Börßum abgestelltes Mofa. Bei dem Mofa handelt es sich um ein silbernes Leichtmofa der Marke Rolekto. Zum Wert des Mofas können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05335 / 929660

