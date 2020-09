Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Hecklingen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr, kam es auf der B 3, in Höhe Hecklingen, zu einem Verkehrsunfall. Eine PKW-Führerin befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Riegel in Richtung Hecklingen und bog an der Zufahrt zur B 3 nach links in Richtung Kenzingen ab. Hierbei übersah sie einen von Kenzingen kommenden, vorfahrtsberechtigten Ford Fahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Ford Fahrer nach links aus, kam in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden LKW. Glücklicherweise wurde bei dem Unfallgeschehen niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 14.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1012

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Herr Fanz

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell