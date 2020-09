Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - In den Reben verunglückt

Gottenheim - Am 10. September 2020, gegen 10:30 Uhr, verunglückte ein 12-Jähriger in den Gottenheimer Reben und musste zur ärztlichen Versorgung in eine Freiburger Klinik verbracht werden. Der Junge, der zum Herbsten war, kletterte zuvor auf den mitgeführten Traktor seines Begleiters, der sich aus noch unbekannter Ursache in Bewegung setzte. Das Gefährt rollte auf der abschüssigen Fläche unkontrolliert rückwärts etwa eine fünf Meter hohe Böschung hinunter, wo es schließlich umkippte. Hierdurch wurde der Junge in der geschlossenen Kabine herumgeschleudert und zog sich Verletzungen zu. Der Polizeiposten Bötzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

