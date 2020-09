Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Betrüger am Telefon - Enkeltrick

Freiburg (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 10.09.2020, kam es im Bereich Waldkirch zu mindestens vier Betrugsversuchen.

Die Betrüger gaben sich am Telefon als Enkel/Enkelin bzw. nahe Angehörige aus. Die Angerufenen fielen jedoch nicht auf die Lügengeschichten herein und meldeten die Anrufe der Polizei.

In den letzten Tagen gab es weitere Betrugsversuche in den Bereichen Freiburg und Herbolzheim.

Die Polizei warnt nochmals und gibt folgende Tipps und Hinweise:

- Bitte sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen. - Die Polizei oder Behörden werden Sie am Telefon niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen oder Ihren Wertgegenständen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen könnten. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Sie haben etwas Verdächtiges erlebt oder sind womöglich Opfer geworden? Melden Sie sich sofort über Notruf 110.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressstelle

Florian Hoch

Telefon: 0761 / 882-1016

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell