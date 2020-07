Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher scheitern

Gronau (ots)

Stand gehalten hat die Tür eines Verbrauchermarktes in Gronau am vergangenen Wochenende unbekannten Einbrechern: Die Täter hatten vergeblich versucht, in die Geschäftsräume an Königstraße zu gelangen. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Montag, 06.45 Uhr. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02562) 9260 mit der Kripo in Gronau in Verbindung setzen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell