Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl eines Motorrollers scheitert

Bocholt (ots)

Vergeblich haben sich Diebe in der Nacht zum Montag in Bocholt an einem Motorroller zu schaffen gemacht. Die Täter versuchten, das Lenkradschloss des Fahrzeugs aufzubrechen. Der Roller stand an der Von-Galen-Straße, wo es zwischen Sonntag, 23.00 Uhr, und Montag, 07.40 Uhr, zu der Tat kam. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell