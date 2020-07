Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Seitenscheibe zertrümmert

Vreden (ots)

Unbekannte haben am Wochenende die Seitenscheibe eines parkenden Wagens eingeschlagen. Das beschädigte Fahrzeug hatte auf einer Einfahrt an der Wüllener Straße gestanden - dort war es zwischen Samstag. 13.00 Uhr, und Sonntag, 08.10 Uhr, zu der Tat gekommen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

