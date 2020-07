Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Folgenreicher Auffahrunfall

Gescher (ots)

Vier Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 32.000 Euro an fünf Fahrzeugen stellen die Bilanz eines Unfalls vom Sonntag in Gescher dar. Dazu war es gegen 15.05 Uhr auf der B525 gekommen: Ein 70-jähriger Dülmener war dort mit seinem Wagen in Richtung Gescher unterwegs, als er im Bereich Tungerloh-Pröbsting verkehrsbedingt abbremsen musste. Die drei hinter ihm Fahrenden bremsten ebenfalls ab. Ein 39-jähriger Südlohner prallte mit seinem Auto auf den hintersten Wagen auf, an dessen Steuer ein 52-jähriger Coesfelder saß - die Wucht des Zusammenpralls schob die weiteren Fahrzeuge eines davor fahrenden 27-jährigen Oer-Erkenschwickers, eines 39-jährigen Dülmeners und des vorne fahrenden 70-Jährigen ineinander. Bei dem Unfall erlitten der 39-Jährige, der 52-Jährige, die 27-jährige Beifahrerin des Oer-Erkenschwickers sowie der 70-jährige leichte Verletzungen. Die B525 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

