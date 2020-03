Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Technischer Defekt sorgt für Wohnungsbrand

Celle (ots)

Ein defekter Geschirrspüler geriet am Samstagvormittag in einer Wohnung im Hustedter Weg in Brand. Die 12 Jahre alte Tochter der Mieter befand sich zu diesem Zeitpunkt allein im Obergeschoss der sich über zwei Stockwerke erstreckenden Wohnung und konnte sich nicht allein ins Freie begeben. Noch vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr konnte das Kind durch beherzte Nachbarn aus der Wohnung gerettet werden. Die 12-Jährige wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist durch massive Verrußung derzeit unbewohnbar. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell