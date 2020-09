Polizei Düren

POL-DN: Pkw prallt gegen Baum: Fahrerin verletzt

Linnich (ots)

Am Montagmorgen wurde eine Autofahrerin schwer verletzt, als ihr Wagen frontal gegen einen Baum prallte.

Die 19 Jahre alte Frau war gegen 07:20 Uhr auf der B 57 zwischen Körrenzig und Rurich unterwegs, als ihr Wagen nach links über die Gegenverkehrsspur fuhr und anschließend gegen einen Baum prallte.

Die junge Frau wurde bei der Kollision verletzt, so dass ein Rettungswagen sie später zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus bringen musste. An ihrem Auto und dem Baum entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 15000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der Abschnitt der B 57 gesperrt werden, was zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr führte. Die Polizei fertigte eine Verkehrsunfallanzeige mit dem Vorwurf der Gefährdung des Straßenverkehrs, da der Verdacht bestand, die Frau könnte am Steuer eingeschlafen sein.

