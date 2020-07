Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Daimler GLA nach Einbruch in Wohnhaus entwendet

Selfkant-Höngen (ots)

Unbekannte Täter hebelten zwischen dem 5. Juli (Sonntag), 18 Uhr und dem 6. Juli (Montag), 6.45 Uhr, die Haustür zu einem Haus in der Straße An Dilia auf. Aus dem Eingangsbereich entwendeten sie zunächst einen Fahrzeugschlüssel für einen Mercedes Benz GLA in der Farbe Weiß, der in der Einfahrt parkte. Die Täter entwendeten den Pkw und fuhren in unbekannte Richtung davon. Am Fahrzeug waren Heinsberger Kennzeichen angebracht (HS-).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell