Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fiat Ducato (Transporter) gestohlen

Heinsberg-Dremmen (ots)

Von einem Firmengelände eines Autohauses an der Erkelenzer Straße entwendeten unbekannte Täter einen Transporter Fiat Ducato in der Farbe Weiß. Auf diesen montierten sie Kennzeichen, die die Täter zuvor von einem weiteren Fahrzeug auf dem Firmengelände stahlen. Sie versuchten einen weiteren Transporter zu entwenden, ließen diesen aber beschädigt zurück. Die Tatzeit war am Montag (6. Juli), zwischen 0.45 und 1.10 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell