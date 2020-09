Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in einen öffentlichen Betrieb

Jülich (ots)

Ein öffentlicher Betrieb wurde am Wochenende zum Ziel für Einbrecher. Die Diebe entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen dem Freitag, 13:15 Uhr und Montag, 05:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zugang zu einem öffentlichen Betrieb auf der Aachener Straße in Jülich Bourheim. Um auf das Gelände zu gelangen, brachen die Diebe ein Schloss an einem Zufahrtstor auf. Dann überwanden sie ein Falttor, um in die Lagerhallen zu gelangen.

Entwenden konnten die Unbekannten unter anderem Werkzeug und Bargeld. Ebenfalls wurde ein Firmenwagen entwendet. Der Pkw wurde jedoch unweit des Geländes wieder aufgefunden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und leitete die Ermittlungen ein. Zeugen, die unter Umständen zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können oder etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

