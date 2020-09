Polizei Düren

POL-DN: Neue Bezirksdienstbeamte im Einsatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düren/Langerwehe (ots)

Bezirksdienstbeamte sind die polizeilichen Ansprechpartner vor Ort - und das im wörtlichen Sinn, denn die meisten haben ihre Büros in den Gemeinden, für die sie zuständig sind.

Im Rathaus in Langerwehe ging in den vergangenen 20 Jahren Polizeihauptkommissar Hans Jansen ein und aus. Seit dem Jahr 2000 bekleidete er dort die Stelle des Bezirksdienstbeamten. Nun heißt es für ihn dienstlichen Abschied zu nehmen, denn Ende des Jahres wird Jansen in den Ruhestand versetzt.

Sein Nachfolger ist seit dieser Woche im Rathaus an der Schönthaler Straße zu finden: Polizeihauptkommissar Hans-Willi Gatzen. Der 58-Jährige ist seit 1987 Angehöriger der Kreispolizeibehörde Düren, hat den Großteil seiner Dienstzeit in Jülich verbracht und war zuletzt als Bezirksdienstbeamter in der Dürener Innenstadt eingesetzt.

Dieser Posten wird durch seinen Wechsel nach Langerwehe nun frei für Andrea Schüßeler. Die 47 Jahre alte Polizeihauptkommissarin versah ihren Dienst zuletzt bei der Polizeiwache in Kreuzau. Sie kommt aus Hürtgenwald und freut sich, als erste Frau eine der insgesamt 28 Bezirksdienststellen der Kreispolizei Düren einnehmen zu können. Sie ist zu erreichen in ihrem Büro in der August-Klotz-Straße 34.

Informationen zu den Sprechzeiten aller Bezirksdienste finden Sie auch auf unserer Homepage unter https://dueren.polizei.nrw/bezirksdienste-der-polizei-dueren

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell