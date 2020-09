Polizei Düren

POL-DN: Überfall im Holzbendenpark

Düren (ots)

In der Nacht zu Montag wurde ein 39-Jähriger im Holzbendenpark von Unbekannten überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 02:15 Uhr erschien der Überfallene auf der Dürener Polizeiwache und gab an, gegen 02:05 Uhr von vier unbekannten Personen überfallen und beraubt worden zu sein. Die Tat habe sich im Bereich der Rütger-von-Scheven-Straße im Holzbendenpark ereignet. Die vier Männer fragten zuerst nach einer Zigarette. Als der 39-Jährige daraufhin in seinem Brustbeutel nach Tabak suchte, zückte einer der Unbekannten einen scharfen Gegenstand und schnitt den Gürtel der Brusttasche durch. Gleichzeitig bekam der Geschädigte einen Schlag ins Gesicht. Die Männer ergriffen mit ihrer Beute die Flucht in Richtung Rütger-von-Scheven-Straße / Annakirmesplatz.

Der Betroffene konnte die vier Männer wie folgt beschreiben:

1. Person - männlich - circa 1,80 Meter groß - 25-30 Jahre alt - bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug mit weiße Streifen und einer dunklen Kopfbedeckung

2. Person - männlich - circa 1,85 Meter groß - 30-35 Jahre alt - bekleidet mit einem dunklen Jogginganzug mit Streifen

3. Person - männlich - circa 1,85 Meter groß - 18-21 Jahre alt - bekleidet mit einem roten Jogginganzug mit weißen Streifen

4. Person - männlich - circa 1,85 Meter groß - 25-30 Jahr alt - bekleidet mit einem dunklen Jogginganzug mit einem roten Hundeaufnäher auf dem Rücken.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich während der Bürozeiten unter der 02421 949-8516 mit dem sachbearbeitenden Beamten in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle Hinweise unter der 0241 949-6425 entgegen.

