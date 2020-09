Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Düren (ots)

Vermutlich klingelten bislang unbekannten Täter zunächst an der Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus, wodurch sie ins Gebäude eingelassen wurden. Danach brachen sie in eine Wohnung ein.

In der Zeit zwischen 07:10 Uhr und 19:50 Uhr am vergangenen Freitag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in einem Mietshaus an der Kölnstraße. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten sie vermutlich unter einem Vorwand in das Wohnhaus, begaben sich dann zu einer Wohnung in der ersten Etage und brachen die Eingangstür auf. In den Wohnräumen machten sie sich an einem Tresor zu schaffen, aus dem sie Wertsachen entnahmen, mit denen sie unerkannt flüchteten. Es ist zu vermuten, dass die Täter wussten, wonach sie suchten, denn sie brachten spezielles Werkzeug zum Tatort mit, um den Wertschrank öffnen zu können.

Die Kriminalpolizei suchte und sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren ein.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts werden an die Notrufnummer 110 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell