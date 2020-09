Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Rohbau

Aldenhoven (ots)

Aus einem Rohbau in Siersdorf entwendeten bislang unbekannte Täter eine komplette Heizungsanlage. Wer hat etwas gesehen?

Dem ersten Anschein nach hatten es die Täter gezielt auf diese spezielle Beute abgesehen: eine Heizungsanlage im Wert von 12000 Euro. Diese hatte sich in einem Rohbau an der Heinrich-Franken-Straße befunden. Die Diebe brachen die Tür zum Gebäude auf und machten sich im Inneren an der Anlage zu schaffen. Der Spurenlage nach trugen sie die schweren Teile durch die Terrassentür in den rückwärtigen Bereich des Neubaus und luden sie dort in ein Fahrzeug.

Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Melden Sie Ihre Hinweise bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425.

