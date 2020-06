Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz am Heifeskamp

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen ereignete sich gegen 8.55 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Heifeskamp. Da nach dem Notruf von mehreren verletzten Personen ausgegangen werden musste, rückte die Feuerwehr entsprechend mit Rettungswagen und Notarzt aus. Bei Eintreffen der Feuerwehr bot sich eine zuerst unübersichtliche Einsatzstelle mit Trümmerteilen und beschädigten Fahrzeugen auf einem größeren Bereich des Parkplatzes verteilt. Aus bislang ungeklärter Ursache rammte ein Fahrzeug mehrere geparkte PKW und riss einige Verkehrsschilder um. Dabei wurden der Fahrer und eine weitere Person verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Sie wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Einsatz dauerte etwa 30 Minuten. Der Parkplatz wurde dabei im Bereich der Einsatzstelle abgesperrt. (FTe)

