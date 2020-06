POL-AA: Allmersbach im Tal: Folgemeldung zu Tötungsdelikt-Tatverdächtiger hat sich gestellt

Polizeipräsidium Aalen

Wie bereits mit Pressemeldung am Nachmittag berichtet, steht ein 36 Jahre alter Mann unter dringendem Tatverdacht, in der Nacht auf Sonntag seine 41 Jahre alte Ex-Partnerin sowie deren 9-jährige Tochter getötet zu haben. Die Kriminalpolizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart umgehend intensive Ermittlungen aufgenommen, insbesondere auch hinsichtlich des Aufenthaltsortes des Tatverdächtigen. Hierzu wurden auch polizeiliche Maßnahmen im benachbarten Landkreis Ludwigsburg getroffen. Letztlich hat der 36 Jahre alte Deutsche gegen 16 Uhr das Polizeirevier Böckingen im Landkreis Heilbronn selbst aufgesucht und sich gestellt. Die Ermittlungen dauern an.

