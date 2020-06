Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 21.06.2020, 10:00 Uhr - 3 Verkehrsunfälle, 2 Diebstähle, 1 Körperverletzung

Aalen (ots)

Weinstadt - Altkleidercontainer aufgehebelt

Am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr hebelten fünf Männer einen Altkleidercontainer in der Straße "Im Oberhinaus" auf und entwendeten daraus Altkleidersäcke. Sie hatten allerdings das Pech, dass sie von einem Passanten beobachtet wurden, der die Polizei verständigte. Die Streife konnte die fünf Personen zuhause antreffen und das Diebesgut sicherstellen. Die Männer erwartet nun eine Anzeige.

Waiblingen - Bei Fahrstreifenwechsel Unfall gebaut

Am Samstag gegen 13:35 Uhr wollte in Waiblingen auf der Alten Bundesstraße ein 49 Jahre alter Fahrer eines Mercedes auf den Fahrstreifen für die Linksabbieger wechseln. Allerdings übersah er einen dort stehenden BMW eines 42 Jahre alten Mannes, der an der dortigen Ampel wartete. Bei der Kollision entstand insgesamt ca. 2500 Euro Sachschaden.

Backnang - Unfall gebaut und abgehauen - Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 15:30 Uhr parkte eine 46 Jahre alte Lenkerin eines PKW Hyundai i30 in Backnang in der Sulzbacher Straße auf dem Parkplatz des Discounters Lidl. Als die Dame wieder vom Einkauf zurück kam bemerkte sie, dass ein unbekannter Autofahrer ihr Auto an der linken Seite beschädigt hatte und einfach davongefahren war, ohne sich um den Schaden in Höhe von 4000 Euro zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher dürfte es sich um einen weißen Wagen gehandelt haben. Die Polizei in Backnang bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.

Backnang - Busfahrer geschlagen

Am Samstag gegen 22:25 Uhr stiegen vier bislang unbekannte Personen in Backnang am Busbahnhof in einen Bus ein. Als der Busfahrer einen der Personen nach seinem Fahrausweis fragte schlug dieser ohne Grund dem Busfahrer ins Gesicht. Als der 39 Jahre alte Busfahrer daraufhin die Beförderung des Schlägers verweigerte und ihn aus dem Bus verwies, schlug der Mann nochmals ins Gesicht des Busfahrers, welcher hierbei leicht verletzt wurde. Die vier Männer, welche in Begleitung von zwei Mädchen waren, flüchteten daraufhin vom Busbahnhof. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern derzeit noch an.

Waiblingen - Akku aus einem Pedale gehebelt

Am Samstag in der Zeit von 14:00 - 22:00 Uhr hebelten unbekannte Täter aus einem in Waiblingen am Bahnhof abgestellten Pedale der Marke Bulls den Akku heraus. Dieser war mit einem Schloss gesichert. Es entstand Schaden in bislang unbekannter Höhe. Altdorf - Betrunkener Fußgänger verursacht Verkehrsunfall

Am Sonntagmorgen gegen 2:20 Uhr wollte in Altdorf ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Peugeot von der Döllenstraße in die Schützenstraße einbiegen. Als er an der dortigen Einmündung wieder zum Abbiegen anfahren wollte springt ihm ein stark betrunkener 21 Jahre alter Mann in sein Auto. Der Mann, welcher mit seinem Fuß nach Zeugenaussagen gegen den Peugeot treten wollte, brach sich dabei den Fuß und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zuvor war der Unfallverursacher schon durch Passanten beobachtet worden, wie er immer wieder auf die Straße sprang und auf geparkte Autos mit einem Hammer einschlagen wollte. Der Mann musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen, zudem erwartet ihn nun eine Anzeige.

