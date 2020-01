Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Aggressive Frau im Augsburger Hauptbahnhof

Augsburg (ots)

Eine betrunkene 46-Jährige ist am späten Donnerstagabend (30. Januar) zunächst auf zwei Angestellte einer Augsburger Gaststätte und danach auf Polizeibeamte losgegangen. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete die Frau erheblichen Widerstand und versuchte zudem einen Bundespolizisten in den Arm zu beißen.

Mitarbeiter eines Lokals im Augsburger Hauptbahnhof informierten die Einsatzzentrale der Polizei über eine randalierende Frau in der Gaststätte. Als die Beamten eintrafen, stellte sich heraus, dass eine erheblich betrunkene 46-Jährige zunächst im Lokal gestürzt war. Als ihr die Mitarbeiterinnen auf die Beine helfen wollten, trat und schlug sie nach ihnen. Die immer noch sehr aggressive Frau konnte von den Beamten nur mit erheblicher Mühe gefesselt und zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht werden. Dabei versuchte sie wiederholt nach den Einsatzkräften zu schlagen. Zudem versuchte sie in der der Dienststelle einen Bundespolizisten in den Arm zu beißen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Deutschen ergab einen Wert von fast zwei Promille.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Widerstand und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bernhard Turba

Bundespolizeiinspektion Nürnberg

Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg

Telefon: 0911 205551-105

E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit Ihren circa 250

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mit 16.082 qkm die flächenmäßig

größte Bundespolizeiinspektion in Bayern. Sie betreut mehr als 1.820

Bahnkilometer mit 306 Bahnhöfen und Haltepunkten. Ihr

bahnpolizeilicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich vom Landkreis

Forchheim im Nordosten bis zum Landkreis Neu-Ulm im Südwesten und

umfasst auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt. Ihr

gehören die Bundespolizeireviere in Augsburg, Ansbach und Ingolstadt

an.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat die Aufgabe, auf dem Gebiet

der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die

öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die den Benutzern,

den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder beim Betrieb der

Bahn entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell