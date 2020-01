Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Ohne Ausweis - Mit verbotenem Wurfstern

Bundespolizei beschlagnahmt Waffen bei Grenzkontrollen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Oberaudorf / Kiefersfelden (ots)

Die Bundespolizei hat bei Kontrollen an den kleinen Grenzübergängen mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Am Mittwoch (29. Januar) stoppten die Bundespolizisten nahe Oberaudorf ein Auto mit deutschen Kennzeichen. Der 26-jährige Fahrer führte keine Ausweisdokumente mit sich, konnte aber als Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim identifiziert werden. In der Beifahrertür seines Wagens fanden die Beamten einen verbotenen Wurfstern mit ausklappbaren Klingen. Auf den Verstoß gegen das Waffengesetz hingewiesen, verweigerte der gebürtige Rosenheimer die Aussage. Er wird sich voraussichtlich schon bald strafrechtlich verantworten müssen.

Einen 26-jährigen Österreicher überprüften die Bundespolizisten bei Kiefersfelden. In einer Plastiktüte im Kofferraum seines Fahrzeugs fanden die Beamten eine Schreckschusspistole ohne das in Deutschland vorgeschriebene Prüfsiegel sowie etwa 120 Patronen. Eine Berechtigung zum Führen der Waffe konnte der Tiroler jedoch nicht vorweisen. Außerdem hatte er noch ein Springmesser griffbereit in der Ablage der Fahrertür dabei. Nachdem der Mann rund 170 Euro als Sicherheit für das anstehende Strafverfahren hinterlegt hatte, konnte er seine Fahrt ohne die Waffen fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Yvonne Oppermann

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. In

einem rund 200 Kilometer langen Abschnitt des

deutsch-österreichischen Grenzgebiets begegnen die etwa 420

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der illegalen Migration und gehen

vor allem gegen die Schleusungskriminalität vor. Der bahn- und

grenzpolizeiliche Verantwortungsbereich erstreckt sich auf die

Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen

sowie auf die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Auf rund 370

Bahnkilometern und in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten sorgen die

Bundespolizisten zwischen Chiemsee und Zugspitze für die Sicherheit

der Bahnreisenden. Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten

Sie unter www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell