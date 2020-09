Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden: Stromausfall nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Mitten in der Nacht zum Montag, 28.09.2020, verfuhr sich offensichtlich der Fahrer eines Sattelzuges im Bereich der Frohnmattenstraße in Winden. Beim Rangiervorgang in der Dunkelheit beschädigte das sperrige Fahrzeug unter anderem einen Stromverteilerkasten. Dies sorgte dafür, dass sofort ein großer Teil des Wohngebietes Neudorf ohne Strom war. Verletzt wurde niemand. Der Schaden dürfte sich schnell im fünfstelligen Bereich bewegen. Die für die Stromversorgung Verantwortlichen setzten sich noch in der Nacht dafür ein, dass der Schaden schnellstmöglich behoben wird.

WKI/rb

