POL-FR: BAB 5/Bad Krozingen: Mehrere Verkehrsteilnehmer angegriffen und gefährdet - 30-Jähriger festgenommen

Vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hat sich ein 30-Jähriger Pkw-Fahrer, der am Samstag, 26.09.2020, mehrere Fahrzeuge auf der BAB 5 im Bereich der Anschlussstelle Bad Krozingen angehalten und beschädigt hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stoppte der 30-Jährige, der in Richtung Freiburg unterwegs war, gegen 12.15 Uhr auf dem Standstreifen, beleidigte seinen Beifahrer und zerschlug die Fahrerscheibe seines Pkw. Zeugenaussagen zufolge rannte der 30-Jährige anschließend über beide Fahrstreifen der Autobahn und nötigte mehrere Pkw-Fahrer zum Anhalten. Der Mann beschädigte mindestens drei Pkw und schlug einer unbeteiligten Frau durch das offene Fenster einer Beifahrertür ins Gesicht. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Die verständigte Polizei traf den Beschuldigten wenig später unbekleidet in einem nahegelegenen Maisfeld an, nahm ihn in Gewahrsam und brachte ihn in ein Krankenhaus. Dabei leistete der 30-Jährige erheblichen Widerstand.

Verkehrsteilnehmer, die durch den 30-Jährigen möglicherweise gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882 3100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

